今年2月、高松市内を走行中の電車内で10代の女性のスカート内を撮影しようとした疑いで38歳の地方公務員の男がきょう（20日）逮捕されました。 警察によりますと、男は2月20日午後9時25分ごろ、高松市内を走行中の電車内でカメラ付き携帯電話機を10代の女性のスカート内に向けて撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の容疑が持たれています。 警察の調べに対して男は容疑を認めているということです。