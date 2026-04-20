名古屋市千種区の派遣型風俗店が4人組の強盗に襲われ、店長ら2人がけがをし、現金約30万円が奪われました。 【写真を見る】｢強盗に入られた｣ 名古屋の派遣型風俗店に4人組の強盗が… 金庫にあった約30万円奪い逃走中 店長ら2人が殴られケガ 千種区･今池 事件があったのは、千種区今池にある派遣型風俗店の事務所で、きょう午前2時20分過ぎ「強盗に入られた」と店長から通報がありました。 警察によりますと、男4人が侵入し、ス