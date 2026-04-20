トイレの便器って気づくとすぐ汚れていて、こまめに磨くのが大変。ダイソーなら、タンクにそのままポンッと入れるだけで使える便利な掃除アイテムが手に入ります。水が流れるたびに汚れを洗い流してくれるから、毎日の掃除がぐっとラクに。手間を減らしながらきれいをキープしたい方にぴったりのアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレの洗浄剤（落ち落ちV） さわやかソープの香り価格：￥110（税込）内容