タレントの鈴木奈々さんは4月20日、自身のInstagramを更新。愛犬のトイプードルの写真を公開しました。【写真】鈴木奈々の愛犬トイプードル保護犬・保護猫5匹と暮らす鈴木さんは「うちの愛犬エルちゃんです毎日癒されてますうちは犬と猫で5匹と暮らしてますみんな保護犬保護猫です毎日一緒に寝てます幸せ」とつづり、写真を1枚載せています。白いトイプードルが室内で、カメラのほうを向き、ポーズを取る愛らしい姿です