日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、フィリピン発旅程を対象に4月16日発券分から引き上げた。フィリピン発旅程の燃油サーチャージについて、4月16日から30日発券分を対象に、48米ドルとする。4月15日発券分までは22米ドルであった。5月発券分は未定。JALと日本トランスオーシャン航空（JTA）は、旅行開始国が日本以外の場合、日本発と異なる燃油サーチャージを設定している。月の途中での