保冷剤が袋の中でズレるストレスは、ダイソーのお弁当グッズで解決！ランチベルトと保冷剤が一つになった一石二鳥の便利グッズ。お弁当箱はもちろん、ボトルにもしっかりフィットするので、これからの季節のお出かけや通勤に大活躍間違いなし。可愛さも実用性も兼ね備えながら110円（税込）なので、試す価値ありですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ベルト付保冷剤（アソート1）価格：￥110（税込）サイズ（約）：タ