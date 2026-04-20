衣替えは防虫剤の入れ替えタイミングに最適。ただ、大手メーカーの防虫剤は地味に高いので懐が痛みます…。もう少し手頃に買えるといいのにと思っていたら、ダイソーで100円のダニ対策グッズを発見しました！しかも、くまちゃん型の可愛いデザイン♡設置方法も2通り選べて使い勝手抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バルくんダニこないでネットくま柄価格：￥110（税込）有効期間：約60日間販売ショ