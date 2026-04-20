All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな愛猫家の男性芸能人」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：DAIGO／38票2位には、DAIGOさんがランクイン。ミュージシャンやタレントとして活動するDAIGOさんは、持ち前のキャラクターでバラエティー番組にも引っ張りだこ。猫アレル