春を迎え、都会の喧騒（けんそう）から少し離れて、緑に包まれた公園でひと息つきたいと感じている人もいるのではないでしょうか。春のお出かけ先として、自然豊かなスポットを選びたい人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「東京都の公園」ランキングの結果をご紹介します。【10位まで