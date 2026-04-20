相手からしてみれば、とてつもない脅威だ。現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンと対戦。２−２で延長戦に突入した後、96分から102分の間に一気に４ゴールを奪い、６−２で勝利し、決勝進出を決めた。序列が低下している旗手は出番なしで終わった一方、前田はCFで先発。すると、開始わずか55秒、バックパスを受けた相手GKライアン・マレンに猛