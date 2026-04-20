大谷が51試合連続出塁を記録した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月19日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に右中間への適時二塁打を放ち、連続試合出塁記録を「51」に更新した。これで103年前のベーブ・ルース（1923年）の記録に並んだ。大谷は9回にも左中間への二塁打を放ち、5打数2安打1打点をマークしている。【動画】大谷翔平が51試合連続出塁を記録！右中間への二塁打をチェック米メ