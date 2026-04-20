昨年9月のアフマダリエフ戦。この試合で井上はさらなる進化を遂げた姿を見せた(C)Getty Images余計な煽り要素もゼロな決戦「THE DAYやがて、伝説と呼ばれる日」――。そう銘打たれた興行のメインを飾る決戦への関心が高まってきている。来る5月2日、東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）による珠玉の一戦だ。【動画】繰り出されるボディ