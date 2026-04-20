◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権最終日（2026年4月19日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）と岩井千怜（23＝Honda）が通算12アンダーで日本勢最高の7位に入った。19位から出た勝は6バーディー、2ボギーの68で回った。10位から出た岩井千は1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回った。岩井明愛（23＝Honda）は9アンダーで13位。山下美