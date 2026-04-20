タレントのヒロミ（61）とタレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が20日、都内で行われた「第2回HiKOKIBUILDER’SSPIRITAWARD」授賞式に出席した。本アワードは電動工具・エア工具を使用する職人を対象に「職務に対する最も高い志」を持ち、日々奮闘する人材を表彰。電動工具ブランド「HiKOKI（ハイコーキ）」の職人応援隊長であり、本アワードの特別選考員を務めるヒロミは「僕もどういう立場で呼ばれてるのか…。職