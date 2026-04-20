岡本伊三美さんプロ野球南海（現ソフトバンク）の黄金期を支えた内野手で、近鉄の監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが15日午前7時57分、肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが20日分かった。95歳。京都市出身。葬儀・告別式は近親者のみで行った。喪主は長男の猛（たけし）さん。京都・洛陽高からテスト生として南海に入団し、1950年にデビュー。好打の二塁手として「100万ドルの内野陣」と称されたチー