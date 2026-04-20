元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が20日までにThreadsを更新。結婚相手の性別を公表しないとした芸能人について言及した。アンヌは「ある芸能人の方がご結婚されたけど、お相手の性別などは明記公言しないって」と切り出し、「本当に世の中がかわりつつあって、とてもいいと思う」と率直な思いをつづった。アンヌは