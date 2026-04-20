俳優の金子賢（49）が20日までにThreadsを更新。自身が愛好してコレクションしている古着に関する一部の投稿に苦言を呈した。金子は、自身が購入したハイブランドのビンテージ品について「高い古着買って凄いだろ自慢なんだろうけど、本当に凄いのはその値段で売りつけた古着屋さんかな」などとつづられた一般ユーザーの投稿を引用。「これを高いと言ってる時点でなんも知らないのよ、そもそも高いと思ってないのでw」と指摘し、「