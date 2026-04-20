ガールズグループaespaが、来る5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』で華麗に戻ってくる。aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』には、それぞれ異なる魅力を放つ10トラックがぎっしりと詰め込まれている。【写真】ウィンター、カムバ前に大胆イメチェングループならではの世界観とコンセプトによって、よりしっかりとしたストーリーテリングを繰り広げるのはもちろん、音楽的な成長まで盛り込み、より成熟したaespaを見ることができ