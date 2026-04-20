みたけ食品工業(埼玉県戸田市)は、米粉や上新粉、ごまなどの加工食品の開発･製造を行っており、きな粉や大豆粉のラインアップも多く取りそろえている。きな粉はここ数年、使用用途が広がったことで需要が増えているという。インバウンドも追い風となり、高騰した抹茶の代わりの和素材として提案することでさらなる拡販を狙う。同社は4月15〜17日に東京ビッグサイトで開催された「ファベックス 2026」に出展し、新商品や主力商品を