デートに食事はつきものです。でも、さまざまな理由から女性が苦手意識を持つメニューが存在するようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が『デートでは食べたくない』と思っているメニュー９パターン」をご紹介します。【１】上手に食べる自信がない「焼き魚」「魚ってうまく食べられなくて…下手だって思われたくない」（１０代女性）など、骨のある魚料理に苦手意識を持つ女性もいます