韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「생초짜（センチョチャ）」の意味は？「생초짜（センチョチャ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、漢字表記を考えてみてください！「생초짜（センチョチャ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は