結成１６年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「アサヒゴールドｐｒｅｓｅｎｔｓＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」で、１８日に「ノックアウトステージ１６→８」が開催され、５月１６日にフジテレビ系で生放送される最終決戦「グランプリファイナル」に出場するファイナリスト８組が決定した。勝ち進んだのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リ