◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着までに日本ダービーの優先出走権報知杯弥生賞ディープインパクト記念４着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、１馬身差で皐月賞の優先出走権を逃したが、東京の舞台でこそ真価を発揮できそうだ。ここまでのデビュー４戦は福島、中山と右回りで立ち回りのうまさを求められる舞台。跳びが大きく、スピードの持続力で勝負す