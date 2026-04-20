◇ポルトガル１部第３０節スポルティング１―２ベンフィカ（１９日・エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ）スポルティングのＭＦ守田英正は、ベンフィカとの「リスボン・ダービー」で今季初ゴールを含む好プレーをみせたが、チームは守田が交代後に決勝点を奪われて敗戦した。チームはライバルに敗れ、３位転落となった。欧州ＣＬではベスト８で敗退し、リーグ戦で結果を残したいこの試合に守田はボランチで先発。しかし空