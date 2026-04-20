Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２０日、法政大ＤＦ梅津龍之介（２１、４年）と仮契約を結び、２０２６〜２７シーズン（２７年１月から）の加入が内定したと発表した。背番号は５５に決まった。この日から札幌・宮の沢での練習に参加した梅津は、開始前にスタッフや選手らにあいさつ。クラブを通じ「幼い頃から追い続けてきた夢を、歴史と伝統あるクラブで実現できることを大変うれしく思うと同時に、強い責任を感じています。さ