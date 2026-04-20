巨人女子チームの日本代表右腕・清水美佑（２７）が、１９日に新潟・ハードオフエコスタジアムで行われた第９回女子硬式野球新潟大会の決勝で、１３０キロを達成した。全日本女子野球連盟によると、公式戦で確認されたのは初。秀明八千代（千葉）戦に先発し、最終７回２死で飛び出した。最後は内野ゴロに打ち取って完封で優勝投手に。自らのインスタグラムでは、優勝の喜びをつづるとともに、「遂に公式戦で１３０キロ、本当に