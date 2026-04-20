2026年4月7日、天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が東京・元赤坂の赤坂御苑で開催された。各界の功労者約1400人が出席し、両陛下や長女・愛子さま、秋篠宮ご夫妻ら皇族方と歓談した。【写真】愛子さまの淡いラベンダーコーデ全身姿を見る。ほか「りくりゅうペア」と懇談される姿なども。今年の女性皇族方のお召し物は洋装だった。愛子さまは、昨年の「秋の園遊会」ではワインレッドを、2024年に初めて「春の園遊会」に出