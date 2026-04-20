俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）の第２話が１９日に放送され、世帯平均視聴率が８・７％を記録したことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は９・４％でスタート。今回は０・７ポイントダウンし、個人視聴率は５・３％だった。同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小