タレントのヒロミが２０日、都内で行われた電動工具ブランド・工機ホールディングスジャパンが主催する「第２回ＨｉＫＯＫＩＢＵＩＬＤＥＲ’ＳＳＰＩＲＩＴＡＷＡＲＤ」授賞式にモデル・ゆうちゃみと出席した。２回目となる同賞は、電動工具・エア工具を駆使する職人の技術や仕事への熱意をたたえるもの。大工の父親の背中を見て育ったヒロミは、職人のイメージを「職人さんはキレイ好きだったり、掃除をする。今の職