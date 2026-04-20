ドジャースは選手を獲得する際、「人間性」を重視しているという。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」今年3月放送のNHK・BS「栗山英樹ザ・トップインタビュー」がドジャースを特集。編成トップのアンドリュー・フリードマン球団本部長は、山本由伸（27）の人間性をこう評した。「由伸は単に才能があるというだけでなく、非常に優れた人間であり、野球界のどの選手にも負けない強い信念を持った人物だ