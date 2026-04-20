気象庁＝東京都港区気象庁は20日、北日本から西日本の広い範囲で21日から22日にかけ、黄砂が予想されるとして注意を呼びかけた。水平方向で見通しが利く「視程」が10キロ未満となる恐れがある。地域によって、屋外では黄砂が付着するなどの影響が予想される。視程が5キロ未満になると、交通障害が発生する可能性がある。