タレントの山之内すず(24)が20日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件に関して、SNSで誤情報が拡散されていることに言及した。番組では、台湾のテレビ局「民視」が、逮捕された父親が中国人だという誤情報を報道したとして謝罪する声明を発表したことや、SNS上で事件と野生鳥獣を処理する南丹市の施設を関連づけた間違った投稿が多数あったことなど