元TOKIO長瀬智也（47）が20日までにインスタグラムを更新。19日に開催されたバイクレースに参戦し、2位となったことを報告した。長瀬は18日の投稿で、19日に茨城県・筑波サーキットで開催されるMCFAJ主催クラブマンロードレースに「A.V.C.C.のFSCRクラスでのレースにCHALLENGER RACINGとしてショベルヘッドのレーサーで出場させていただきます」と報告。「本年のレースはこの初戦のみの参加となりますので是非この機会をお見逃しな