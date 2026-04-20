三重県は児童相談所に勤務する50代の女性職員が、去年末、一時保護していた児童らに感情的な口調で対応したのは、心理的な児童虐待にあたると発表しました。虐待が発覚したのは、津市にある中央児童相談所の一時保護所です。三重県子ども・福祉部によりますと、去年12月、一時保護されている外国にルーツのある未就学児の児童が、外国語で大声で騒いでいるのを50代の女性職員が自分の悪口を言っていると思い込み、児童の2人のきょ