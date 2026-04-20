中小企業のM&Aにおいてしばしばみられるのが、M&A時の財務状況に応じて価格を調整する「価格調整条項」や、M&A後の業績に応じてM&A対価が変わる「アーンアウト条項」に伴うM&Aトラブルです。会計処理や基準の違いを巡る認識のズレもあることから、事前に算定方法や前提条件を理解しておくことが重要です。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。M&A契約時