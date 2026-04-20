新年度が始まったばかりですが、早くも、来年の春に向けて、ランドセルの情報収集や試着、購入を行う「ラン活」が本格化しています。ランドセルの色の組み合わせは、去年と比べて1．3倍の約622万通りもあるといいます。三重県津市内のイオンでは、来年春に新入学を迎える子どもに向けたランドセルの予約販売をスタートしていて、特設売り場では、約300種類が販売されています。最近は、大型化した教科書や、授業で使うタブレット端