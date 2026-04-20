現在政府内で議論されている「金融所得課税の見直し」。2026年以降の議論を俯瞰すると、影響は法人のみならず、オーナー社長個人の資産までもが対象となっていることが明確です。制度の背景と今後の方向性を整理しながら、経営者がこの状況をどのように捉え、行動するべきかを見ていきましょう。本記事は税理士法人グランサーズ代表社員の辻哲弥氏が解説します。一定以上の所得水準で実効税率が低下する「逆転現象」を是正まず前提