外国人選手が子どもたちにバスケットボールを教える「親子バスケ教室」が18日、三重県鈴鹿市で行われました。子どもたちにバスケットボールを教えたのは、ヴィアティン三重に所属している身長2メートルを超える外国人選手たちです。このイベントは、親子で多文化共生を考える機会を作ろうと今年初めて行われたもので、市内の小中学生ら約80人が参加しました。鈴鹿市の担当者が市内には66カ国、1万人以上の外国人が住んでいることを