今の三重県が誕生して18日で150年となりました。三重県庁では100周年を記念して埋められたタイムカプセルが掘り出され、50年ぶりに開封されました。1876年、明治9年4月18日に旧・三重県と度会県が合併して誕生した三重県。タイムカプセルは、50年前に100周年事業として当時の姿を後世に残そうと埋められたものです。県庁の前庭で行われたセレモニーでは、一見知事をはじめ、当時、カプセルの埋設に関わった人などが順に土を掘り起