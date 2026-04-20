三重県桑名市にある長島水辺のやすらぎパークではいま、ボタンの花が見頃を迎え訪れた人達の目を楽しませています。長島水辺のやすらぎパークは、江戸時代に長島藩の重職にあった久我家の屋敷跡を中心に整備された休憩施設です。約900平方メートルの敷地内には130株ほどのボタンが育てられていて富貴な花々が園内を彩っています。今年は例年より1週間ほど早く4月上旬から花が咲き始め、今が見頃。訪れた人達は園内を流れる水路の水