日本の美容室を初めて訪れたウクライナ人モデルが、カットとシャンプーを体験して感動する様子を収めた動画が81万回以上再生されています。投稿したのは、東京・神宮前にある英語対応可能な美容室「P.S. Gemmie（ピーエス ジェミー）」（@psgemmie）。日本人美容師による丁寧な施術ときめ細やかな対応を受け、日本ならではの「おもてなし文化」に触れたアンナさんは、「最高すぎて幸せ」と笑顔を見せました。【写真】カット後は…