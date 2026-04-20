米づくりなどの農業体験を通して、食の大切さや農業への理解を深めてもらおうと18日、三重県志摩市で小学生を対象にした田植え体験が行われました。小学生の親子を対象にJA伊勢が開催している「あぐりスクール」の一環として行われたもので、志摩市内の親子10組が参加しました。参加した子どもたちは一列になって約120平方メートルの田んぼに入ると、コシヒカリの苗を4本から5本ほど取り、一直線に張られたロープの目印にあわせて