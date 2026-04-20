Instagramで4600万回再生、222万ものいいねを集めて話題になった、ベンガルワシミミズクのもずく君。大好きなお風呂場でシャワーを浴びる動画には、「羽を広げてウキウキ走る様子がホント可愛い」「可愛くてリピしまくっています」と反響が寄せられています。【動画】「あ〜気持ちいい〜！」大好きなシャワーを楽しむミミズクのもずく君もずく君が大好きだという週に一度の水浴びタイム。シャワーの音を聞きつけたもずく君が、