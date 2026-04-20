脱炭素社会の実現に向けて水素で走る燃料電池自動車の販売店や水素を供給する事業者などが意見を交わすシンポジウムが三重県いなべ市で開かれました。はじめに、それぞれの立場での講演があり、三重トヨタ自動車の竹林憲明社長は有害物質を出さない燃料電池自動車の仕組みや様々な活用法などを説明したうえで「水素の使いやすさやカーボンニュートラルにどれだけ貢献するかをもっと理解してもらう活動をするのが私たちの役割」と呼