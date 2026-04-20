年齢を重ねると、身体のいろいろな場所に変化が見られるもの。生活に支障はないとしても、「若い頃にもどりたい」「変化がつらい」と思うこともあるかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『身体の一部を新品にできるとしたら、どの部位にする？』「もしも」の話ではありますが、改めて考えると興味深い投稿ではないでしょうか。普段ママたちが自分の身体のどこに不満や不安があるのかが