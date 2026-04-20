今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『チップスターチョコレート』という妄想グルメさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）めちゃくちゃバズってるプリングルスチョコを、今年50周年のチップスターで作ってみました。内包装袋で作ることにしたのですが、外容器で作るより小さいとはいえ食べ切れるのか？ 作る前は心配してました、が、甘じょっぱさがおいしくて止まらない美味しさで全然余裕で食べ切りま