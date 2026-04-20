先週（4月13日週）はS&P500が4.54％上昇、ナスダック100は6.2％上昇 先週（4月13日週）の米国株式市場は、力強く上昇しました。S&P500は4.54％上昇、ナスダック100は13営業日続伸、週ベースでは6.2％高となり、そろって過去最高値を更新しました。その理由は、第一に中東情勢の緊張緩和です。 イランがホルムズ海峡の商業通行再開を示したことで、原油価格は急低下し、株式市場は「戦争プレミアム」の巻き戻しを一