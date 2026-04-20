お笑い芸人のくまだまさし（52）が20日までに、自身のXを更新。妻が入院していたことを報告した。【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”投稿で「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました」と書き出し、「それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから