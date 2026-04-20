タレントのファーストサマーウイカが20日までにThreadsを更新。美容整形に関する一部の憶測を否定した。ファーストサマーウイカは「目頭切開やってないです！自慢だけど、目、どこもイジってないです！」と切り出し、一部の投稿に言及。「目頭切開したみたいに綺麗な目ってことだよね？」と問いかけ、「頬パツパツも生まれつき！いつも謎のおじさんアカウントにヒアル入れてるって言われる！整形詳しい人はちゃんと見分けついてる