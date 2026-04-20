ゴールテープに向かって走る人型ロボット「ライトニング」/Maxim Shemetov/Reuters北京（CNN）北京で19日に開かれたハーフマラソン大会で、人型ロボットが人間を大幅に上回る世界新記録を達成した。わずか1年前まで、ロボットは到底、人間に追いつくことはできていなかった。「ライトニング（「稲妻」の意味）」と名付けられたランニングロボットは、中国のスマートフォンメーカー、オナー（栄耀）が開発。今回の大会では21キロを5